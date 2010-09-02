У Рівному вшанували пам’ять ветеранів Другої світової війни

У Рівному представники місцевої влади та громадськості урочисто відзначили 65-ту річницю закінчення Другої світової війни та вшанували пам’ять її ветеранів.

Як передає кореспондент УНІАН, вінки та квіти в цей день було покладено до військового меморіального комплексу кладовища «Дубенське».

Тут же було запалено і Вічний вогонь в пам’ять про загиблих на війні. Над могилами воїнів прозвучали військовий салют та гімн України.

У мітингу та в покладанні вінків взяли участь, зокрема, голова облдержадміністрації Василь БЕРТАШ, голова Рівненської міської ради Організації ветеранів України Олександр АБУШЕВИЧ, заступник голови облради Валентин КРОКА, міський голова Рівного Володимир ХОМКО.

Представники влади запевнили ветеранів, що докладатимуть усіх зусиль, аби полегшити їм соціально-побутові умови і виконати усі заходи, що випливають з обласної програми «Ветеран», та ті, що передбачені Указом Президента в рамках проведення Року ветеранів в Україні.