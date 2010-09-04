У Луганську поклали квіти до пам'ятника жертвам ОУН-УПА

01:00, 04 вересня 2010
Суспільство
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У зв`язку з 65-річчям закінчення II Світової

У Луганську відбулася церемонія покладання квітів до Пилону Слави, Могили Невідомого солдата і пам`ятника жертвам ОУН-УПА з нагоди 65-річчя завершення Другої світової війни і 67-ї річниці звільнення Луганської області від нацистів.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь близько 350 чоловік: керівництво області, а також представники міст і районів, козачих, ветеранських і громадських організацій. Також у покладанні квітів взяли участь заступник міністра освіти і науки України Ірина ЗАЙЦЕВА і народний депутат Володимир ЛАНДИК.

За інформацією Управління з питань внутрішньої політики і зв`язків з громадськістю облдержадміністрації, Луганська область була захоплена фашистами в липні 1942 року. До обласного центру ворожі війська увірвалися 17 липня 1942 року. Місто Луганськ було звільнене від фашистських загарбників тільки 14 лютого 1943 року, воно перебувало в окупації 212 днів. До березня 1943 року було звільнено 29 районів області, а у вересні територія області була повністю очищена від загарбників.

За час окупації на території області німецько-фашистською владою було вбито близько 100 тис. чол. Більш як 70 тис. жителів області були вивезені на примусові роботи до Німеччини.

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