У Полтаві відбудеться фестиваль документального кіно

З 1 по 3 жовтня в Полтаві відбудеться Перший обласний фестиваль документального кіно «Полтава-док».

Про це журналістам повідомив директор фестивалю «Полтава-док» Олександр КАЛАШНИК.

За його словами, основна мета фестивалю - привернути увагу до розвитку полтавської документалістики.

«Полтава - наша духовна столиця. І я, як людина, яка займається цією справою вже 35 років, знаю, наскільки це погано розвинено на Полтаві. Також я брав участь в міжнародних конкурсах, що проходили у Швеції, Естонії й Фінляндії. З естонського і фінського конкурсів привіз по нагороді за свою представлену роботу, тому й вирішив зробити на Полтаві щось подібне», - сказав О.КАЛАШНИК.

Програма заходу передбачає як перегляд фільмів, так і живе спілкування.

Серед учасників «Полтава-дока» - роботи з Полтави, Кременчука, Великої Багачки, Гадяча і поза конкурсом - з Санкт-Петербурга. Змагатися учасники фестивалю будуть в 2-х номінаціях: «Людина і природа» (екологічний напрям) і «Мистецтво жити».

У складі журі - фахівці кіномистецтва з Києва і Білорусі.