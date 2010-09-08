Чи готові українці відмовитися від мобільних телефонів (опитування)
Дані інституту Горшеніна
Більшість українців не готова відмовитися від мобільних телефонів.
Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.
Зокрема, згідно з опитуванням, більшість українців (72,5%) заявили, що ніколи не відмовляться від мобільного зв`язку. Близько третини опитаних (36,8%) могли б відмовитися від користування мобільним телефоном зокерма в тому разі, якщо послуги зв`язку значно подорожчають. Більш як чверть (27,2%) - якщо стане доступнішим стаціонарний телефон, а кожен шостий респондент (15,6%) готовий відмовитися від мобільного телефону, якщо обмежуватиметься його особистий простір. Через шкоду для здоров`я готові відмовитися від користування мобільним зв`язком 13,4% українців, а 4,9% відмовляться від мобільного телефону, тільки якщо не буде необхідності в його використанні. Важко відповісти на це питання - 3,2% респондентів.
Переважній більшості українців (84,2%) необхідний мобільний телефон. З них більш як половина (57,8%) вважає, що мобільний телефон їм «дуже потрібний», близько чверті (26,4%) - «швидше потрібний». Не відчуває необхідності в наявності мобільного телефону лише кожен десятий респондент (11,6%). З них 8,1% відповіли, що телефон їм «швидше не потрібний», 3,5% - «точно не потрібний». Важко відповісти на дане запитання - 4,2% респондентів.
Більшість українців (77,1%) влаштовують якість мобільного зв`язку. З них відповідь «повністю влаштовує» дали 48,4%, «швидше влаштовує» - 28,7%. Протилежної точки зору дотримується кожен п`ятий опитаний (19,0%). З них відповіли, що якість мобільного зв`язку їх «швидше не влаштовує», 13,4%, «повністю не влаштовує» - 5,6%. Важко відповісти на дане запитання 3,9% респондентів.
Переважна більшість українців (89,1%) вважають головною причиною необхідності мобільного телефону можливість зв`язатися з близькими й родичами у будь-який момент. Більш як половина опитаних (65,4%) відповіли, що мобільний телефон допомагає їм у роботі, а майже половина респондентів (48,7%) вважають, що він необхідний на випадок екстремальних ситуацій. Інші функції мобільного телефону – інтернет, ігри, калькулятор, навігація – потрібні 42,9% опитаних. Відповідь «інше» на дане запитання дали 8,7% респондентів, важко з відповіддю - 5,4%.
***Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Мобільний зв`язок в Україні» з 4 по 6 вересня 2010 року. Загалом згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів у віці від 16 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.