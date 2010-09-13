Канал «1+1» зібрав на Майдані більш як 100 000 людей

Телеканал “1+1” з нагоди свого 15-річчя зібрав на столичному Майдані Незалежності більш як 100 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу, 12 вересня 2010 року з нагоди свого ювілею «1+1» влаштував грандіозний концерт на Майдані Незалежності, у якому взяли участь популярні музичні команди – гурти «БИ 2» та «Океан Ельзи». Свято “1+1” зібрало на Майдані рекордну кількість людей – більше ста тисяч.

Ведучими святкового вечора були Юрій ГОРБУНОВ та репер ПОТАП. Вони розважали глядачів своїми невимушеними жартами, коментували все, що відбувалося на Майдані, детально розповідали про прем’єри, які очікують на шанувальників каналу «1+1». Їх, до речі, зібралася неймовірна кількість, - за даними міліції, людей на головній площі зібралося майже стільки, як під час Помаранчевої революції.

Такий натхненний настрій звичайно передався і виконавцям. Соліст групи “БИ 2” Льова захопився виступом через шалене сприйняття глядачів і через це трохи затягнув виступ. Та це було тільки на радість всім, адже виконувалися улюблені багатьма пісні «Скользкие улицы», «Шамбала», «Полковнику никто не пишет».

Перевести подих та підготуватися до виступу легендарної української групи «Океан Ельзи» допоміг святковий салют. Святославу ВАКАРЧУКУ не потрібно було наново було розігрівати публіку, адже всі були розпалені з першої пісні «Тільки там, де нас нема».

А для тих, хто не зміг приєднатися до свята особисто, телевізійну версію концерту можна буде побачити у ефірі «1+1».