Ціни на золото встановили новий історичний рекорд. 17 вересня на торгах у Гонконгу вартість унції золота зросла до 1280,2 доларів, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Попередній рекорд ціни на золото було встановлено напередодні, 16 вересня, коли вартість унції дорогоцінного металу наблизилася до 1278 доларів. З початку року золото подорожчало вже більш як на 14 відсотків.

Світові ціни на золото різко зросли за останні кілька днів. 14 вересня під час торгів на біржі NYMEX унція золота подорожчала більш як на 22 долари і її ціна перевищила 1269 доларів. Попередній історичний максимум ціни на золото - понад 1266 доларів за унцію - було встановлено 21 червня.

17 вересня також стало відомо, що срібло подорожчало до максимуму за 30 років - до 20,745 доларів за унцію, пише The Wall Street Journal. Колишній рекорд в 20,685 долари за унцію було зафіксовано 15 жовтня 1980 року. Всього з початку 2010 року срібло зросло в ціні на 23 відсотки.