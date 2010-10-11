Малозабезпечені отримають автономні котли безплатно
Тернопільська міськрада ухвалила програму
Тернопільська міськрада прийняла «Програму забезпечення малозабезпечених громадян міста автономним опаленням та гарячим водопостачанням».
Як передає кореспондент УНІАН, програмою передбачено встановлення за кошти міського бюджету котлів опалення у тих будинках, які припинили опалювати відомчі котельні управління будівельно-монтажних робіт і споруд №2 Львівської залізниці. Загалом під дію прийнятої програми потрапили три будинки на вул. Руській в центрі міста. Оскільки в цих будинках 36 сімей вже встигли встановити індивідуальне опалення, міська рада взяла на себе встановлення автономного опалення у ще 10 квартирах, жителі яких не можуть собі дозволити такі матеріальні затрати.
Загальний кошторис програми – 45 тис. грн. Керівник депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Юрій ВЕРЕСЮК запевнив кореспондента УНІАН, що цих коштів вистачить на встановлення індивідуального опалення у 10 квартирах. «Буде закуплено вітчизняні котли, вони істотно дешевші за закордонні. У них нижчий ККД, але ця різниця не є аж такою суттєвою», – сказав він.
Виконавцем встановлення опалення у малозабезпечених міська рада для забезпечення безпеки та надійності виконаних робіт визначила ВАТ «Тернопільміськгаз».