Відбулася панахида на вшанування 51-річниці загибелі Бандери
21:55, 15 жовтня 2010Суспільство
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Повідомлення з Івано-Франківська
Сьогодні в Івано-Франківську відбулася панахида на вшанування 51-річниці загибелі провідника ОУН Степана Бандери.
Як передає кореспондент УНІАН, керівники міста, ветерани УПА, громадськість, представники політичних і громадських організацій правого спрямування з партійною символікою урочистою ходою пройшли від Вічевого майдану до Європейської площі, де до пам’ятника Степану Бандері поклали вінки і квіти, запалили свічі пам’яті. Священики відслужили поминальну панахиду.
Потім відбулося віче-реквієм, на якому говорили про необхідність поширення правди про українського провідника без «комуністичних міфів» на схід і південь нашої держави аби «наші брати позбувались неправдивих догм про героя».
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