Відбулася панахида на вшанування 51-річниці загибелі Бандери

Сьогодні в Івано-Франківську відбулася панахида на вшанування 51-річниці загибелі провідника ОУН Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники міста, ветерани УПА, громадськість, представники політичних і громадських організацій правого спрямування з партійною символікою урочистою ходою пройшли від Вічевого майдану до Європейської площі, де до пам’ятника Степану Бандері поклали вінки і квіти, запалили свічі пам’яті. Священики відслужили поминальну панахиду.

Потім відбулося віче-реквієм, на якому говорили про необхідність поширення правди про українського провідника без «комуністичних міфів» на схід і південь нашої держави аби «наші брати позбувались неправдивих догм про героя».