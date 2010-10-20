Суддя-колядувальник заявив, що не розуміє, в чому його звинувачують

У судовому засіданні за обвинуваченням у хабарництві колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА оголошено перерву до 25 жовтня у зв’язку з необхідністю ознайомлення з матеріалами справи адвоката іншого підсудного судді цього ж львіського суду В’ячеслава ЛЮБАШЕВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні було прийнято колегією суддів Оболонського районного суду міста Києва у зв’язку з тим, що адвокат В.ЛЮБАШЕВСЬКОГО Іван ТЕТЕРКО щойно вступив у справу і має ознайомитися з матеріалами для здійснення у подальшому всіх необхідних процесуальних дій у судовому процесі.

Крім того, сьогодні суд завершив ознайомлення з резулятивною частиною обвинувального висновку щодо підсудних, яке було розпочато вчора. Зокрема, у цьому висновку І.ЗВАРИЧУ інкримінується вимагання та отримання двох хабарів в особливо великих розмірів і шести – у великих розмірах.

Як зазначається в обвинувальному висновку, І.ЗВАРИЧ, користуючись службовим становищем та залучивши до протиправних дій як посібника В.ЛЮБАШЕВСЬКОГО, отримав від посадових осіб ВАТ «Львівобленерго» та ВАТ «Тернопільобленерго» відповідно 15 і 5 тисяч доларів в обмін на обіцянку вирішити судовий спір на користь цих підприємств.

Після завершення оголошення обвинувального висновку І.ЗВАРИЧ заявив, що не визнає себе винним по жодній зі статей обвинувачення, а також зазначив, що давати покази у справі зможе лише після повного ознайомлення з матеріалами справи, оскільки у тій частині справи, з якою він вже ознайомився, йому є незрозумілими обвинувачення.

У свою чергу, В.ЛЮБАШЕВСЬКИЙ також не визнав себе винним у пособництві у вимаганні й отриманні хабарів, втім заявив, що готовий давати покази по суті обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий в березні 2009 року.