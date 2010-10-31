Автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП в Польщі

У Польщі 30 жовтня сталось зіткнення автобуса польської фірми-перевізника з дітьми - громадянами України і легкового автомобіля з громадянами Чехії.

Внаслідок ДТП українські діти не постраждали, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС з посиланням на заступника міністра закордонних справ України Руслана ДЕМЧЕНКА.

„Жоден з пасажирів автобуса не постраждав”, - підкреслив він.

За його словами, дипломатичним представництвом України у Кракові вжито вичерпних заходів, аби вирішити питання із заміною автобуса. „За сприяння Генконсульства України у Кракові дітей одразу ж було перевезено рейсовим автобусом до м.Бєльсько-Бяла та надано інший туристичний автобус. Усі учасники туристичної поїздки (47 громадян України) ввечері 30 жовтня вирушили у подальшу подорож додому”, - зазначив Р.ДЕМЧЕНКО.

Як відомо, 30 жовтня о 12.20 біля м.Бєльсько-Бяла (Шльонське воєводство, Республіка Польща) сталось зіткнення автобуса, який перевозив дітей з Італії в Україну, і легкового автомобіля з громадянами Чеської Республіки.