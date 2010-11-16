Автомобіль від Приватбанку дістався студентці з Києва

«ПриватБанк» випустив 10-мільйонну кредитну картку.

Про це заявив голова правління «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, ювілейна картка – це miniкредитна карта «ПриватБанку» і MasterCard.

Її власницею стала студентка з Києва Алла БАЛЬВА. Власниці ювілейної картки було вручено приз – автомобіль.

За словами О.ДУБІЛЕТА, відмінністю miniкредитки від інших кредитних карток є те, що вона призначена винятково для безготівкових розрахунків, по ній неможливо одержати готівку через банкомат.

О.ДУБІЛЕТ також відзначив, що в планах «ПриватБанку» на 2011 рік - емісія трьох мільйонів кредитних карт, приріст загального ліміту до 25 млрд. грн., а також випуск 200 тисяч нових кредитних miniкарт з брендом MasterCard.

Станом на листопад 2010 року, загальна емісія платіжних карт «ПриватБанку» становить 19,62 млн. штук, 51% з яких (10 млн. штук) – це кредитні карти, загальний ліміт за якими становить 21,25 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (місто Дніпропетровськ) засноване в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.

ПАТ КБ «ПриватБанк» за січень-вересень 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, збільшило чистий прибуток майже вдвічі – до 993 млн. грн.