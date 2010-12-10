В Івано-Франківську стріляли у відомого бізнесмена

В Івано-Франківську вогнепальне поранення отримав відомий бізнесмен.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Центрі зв’язків УМВС України в Івано-Франківській області.

За інформацією правоохоронців, увечері 8 грудня в ході перевірки повідомлення з лікарні, куди було доставлено з вогнепальним пораненням в ногу 39-річного мешканця Івано-Франківська, слідчо-оперативною групою міліції було встановлено, що на вулиці Шевченка у бік автомобіля, в якому перебував чоловік, невідома особа здійснила декілька пострілів.

«За даним фактом порушено кримінальну справу. – повідомили у міліції. - Подію кваліфіковано як замах на убивство».

Міліція здійснює оперативно-розшукові заходи, які спрямовані на з’ясування усіх обставин, а також осіб, причетних до стрілянини.

Пораненим виявився екс-депутат облради від «Нашої України», підприємець Костянтин БОРОДАЙКО.

Правоохоронці подробиць стрілянини в центрі міста не розголошують, посилаючись на проведення слідства. Кримінальну справу порушено за ст. 15 і 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Довідка УНІАН. Підприємець К.БОРОДАЙКО - відомий в Івано-Франківську забудовник, керує фірмою ТОВ "Гаразд Україна", у власності якої є один із промислових ринків у центрі міста.