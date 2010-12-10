У Києві на хабарі впіймали податківця-ревізора

17:44, 10 грудня 2010
Суспільство
1586 0

"Вирішення проблеми" оцінив у 15 тисяч

У Дніпровському районі Києва під час отримання 15 тис. грн. хабара затримано ревізора-інспектора Державної податкової інспекції.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, поводячи перевірку діяльності приватного підприємця, податківець виявив чимало порушень і запропонував "вирішити проблему" за вказану суму винагороди.

Зібрані матеріали передано до прокуратури для прийняття рішення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter