У Києві на хабарі впіймали податківця-ревізора
17:44, 10 грудня 2010Суспільство
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"Вирішення проблеми" оцінив у 15 тисяч
У Дніпровському районі Києва під час отримання 15 тис. грн. хабара затримано ревізора-інспектора Державної податкової інспекції.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, поводячи перевірку діяльності приватного підприємця, податківець виявив чимало порушень і запропонував "вирішити проблему" за вказану суму винагороди.
Зібрані матеріали передано до прокуратури для прийняття рішення.
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