У Міносвіті згадали, як українці здійняли галас у Франкфурті

У Міністерстві освіти та науки, молоді та спорту заявляють, що делегація, яка летіла до Південно-Африканської Республіки і поскандалила зі службами аеропорту Франкфурта-на-Майні, не була делегацією від цього міністерства.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Міністерства освіти та науки, молоді і спорту.

За даними прес-служби, насправді делегація від України на 17-й Всесвітній фестиваль молоді та студентів складається з представників молодіжних громадських організацій, студентських організацій, молодіжних активістів. Підготовкою до участі української делегації в заході займався Оргкомітет, створений громадськими організаціями, стверджують в Міносвіти.

Кілька фахівців міністерства, які поїхали на Фестиваль, представляють там громадські організації, членами яких вони є, уточнюється в повідомленні.

Водночас, підкреслили в прес-службі, на їхній запит щодо можливого затримання делегації надійшла офіційна відповідь від Міністерства закордонних справ України стосовно ситуації про те, що претензій у влади Німеччини, поліції та авіаперевізника - компанії "Deutsche Lufthansa AG", що проводила рейс, немає.

Як повідомляли деякі ЗМІ, українська делегація з Міністерства науки і освіти, молоді та спорту поскандалила зі службами аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Зокрема, зазначалося, що 12 вересня працівники аеропорту відмовилися посадити на літак одного з членів української делегації з 98 осіб, яка прямувала в ПАР. Причиною стало алкогольне сп`яніння пасажира.

Тоді, на знак протесту, вся делегація відмовилася летіти з Франкфурта.

Але все-таки через деякий час делегація у повному складі відправилася в ПАР і благополучно дісталася до цієї країни.