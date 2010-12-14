У "кримінальній столиці" Мексики лікарів і крадуть, і вбивають

Сотні лікарів і медичних працівників мексиканського міста Сьюдад-Хуарес почали 24-годинний страйк на знак протесту проти великої кількості погроз і нападів, яких вони зазнають, повідомляє Бі-бі-сі.

Цього року троє медпрацівників були вбиті, і щонайменше 11 викрадені.

Сьюдад-Хуарес називають "кримінальною столицею Мексики" через надзвичайно високий рівень насильства, пов`язаний з пануванням там банд наркоторговців.

Із населенням близько півтора мільйонів жителів Хуарес розташований на кордоні із США і є важливим транспортним вузлом, одним з головних перевалочних пунктів між Мексикою і США. На протилежному березі Ріо-Гранде розташоване велике американське місто Ель-Пасо, разом з яким Хуарес утворює прикордонну агломерацію.