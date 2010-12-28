Де українці збираються зустрічати Новий рік (опитування)

Більшість українців планує зустрічати Новий рік вдома перед телевізором. Про це свідчать результати опитування, проведеного у грудні Інститутом Горшеніна.

Зокрема, згідно з даними, переданим в УНІАН, вдома планують зустрічати Новий рік 72,4% українців. Кожний шостий респондент - 15,6% - планує провести новорічну ніч у гостях, 6,4% - в ресторані, клубі чи на дискотеці; 5,7% - за містом; 3,8% - за кордоном; 1,4% - в місцях народних гулянь. Поки не вирішили, де зустрічатимуть Новий рік, 2,2% опитаних.

Переважна більшість громадян України - 82,7% - планує покласти подарунки під новорічну ялинку. З них 45,8% віддадуть перевагу недорогим подарункам, 23,4% на новорічних подарунках економити не будуть, а 13,5% приготують подарунки тільки дітям через відсутність фінансової можливості. Не планує дарувати новорічні подарунки кожний шостий українець - 15,6%. З них 9,6% - через відсутність фінансової можливості, а 6% - тому що ніколи цього не робили. Важко відповісти на дане запитання 3,4% респондентів.

Вважають, що минулий 2010 рік був «швидше важким» 41,6% респондентів. Майже така сама кількість опитаних - 39,1% - вважають, що рік був «у цілому хорошим». При цьому для 11,2% українців рік був «поганим, дуже важким», а для 7,6% - «дуже вдалим». Важко відповісти на дане запитання 0,5% громадян України.

Сподіваються, що 2011 рік буде у цілому хорошим 45,6% українців, а 10,6% чекають, що рік буде дуже вдалим. Вважають, що наступний рік буде «швидше важким» 35,8%, «дуже поганим» - 3,6% опитаних. Важко відповісти на це запитання 4,4% українців.

*** Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Новорічний настрій в Україні» з 25 по 27 грудня 2010 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.