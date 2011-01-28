Міліція затримала завідуючу київського дитсадка

Співробітники відділу державної служби боротьби з економічними злочинами Шевченківського районного управління міліції Києва затримали при одержанні хабара завідуючу одного з дитячих садків.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві.

Зокрема, завідуюча одного з дитячих садків Шевченківського району за влаштування хлопчика вимагала у його батьків гроші. Батьки дитини обрали саме цей дошкільний навчальний заклад у зв’язку з тим, що він розташований у зручному для них місці, хоча проживають вони в іншому районі Києва. Коли мати хлопчика прийшла з заявою та документами в садочок, завідуюча повідомила, що вільних місць немає. Втім, завідуюча пообіцяла, що це питання можна переглянути і вирішити, якщо будуть заплачені 400 дол.

Зібравши необхідні кошти, батьки знову пішли в дитячий садок з працівниками правоохоронних органів, які і затримали завідуючу при одержанні хабара.

Проти завідуючої порушено кримінальну справу за статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Їй обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.