СБУ викрила розтрату майна оборонного підприємства на понад 2,35 млн.

У Львівській області СБУ викрила факт розтрати майна службовими особами одного з підприємств оборонної галузі на суму понад 2 млн. 350 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.

СБУ встановила, що у 2008 році службові особи одного з держпідприємств військово-промислового комплексу Львівщини незаконно відчужили на користь третіх осіб нежитлові приміщення колишнього профілакторію загальною площею 771 м2, які перебували на балансі цього підприємства. Для реалізації протиправної схеми зловмисники використали ряд сфальсифікованих судових рішень та послуги окремих громадян, з допомогою яких зареєстрували в органах БТІ право власності на нерухомість на підставну фізичну особу. У подальшому набуте таким шляхом державне майно кілька разів перепродавалось.

Відповідно до проведеної експертної оцінки, вартість відчуженого майна на момент вчинення оборудки становила 2 млн. 366 тис. грн.

Управлінням СБУ у Львівській області за фактом розтрати службовими особами державного майна в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідство у справі триває.