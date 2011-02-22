Міністр про циклічність епідемій, Таміфлю і народні засоби

В Україні цього року епідемії грипу не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Дніпропетровську на прес-конференції повідомив міністр охорони здоров’я України Ілля ЄМЕЦЬ.

„Гадаю, цього року епідемії грипу в Україні не буде. Епідемії грипу мають циклічність. В минулому році була серйозна епідемія грипу. В цьому році її немає. Є поодинокі випадки смерті по країні від грипу. Я особисто хочу сказати про іншу сторону епідемії – фармацевтичну істерію, наприклад, з препаратом “Таміфлю” і таке інше. Треба згадати профілактику, те, як наші батьки справлялися з епідеміями прекрасними народними засобами. Тоді не було широкого застосування хімічних препаратів, які мають свої негативні наслідки”, - зазначив міністр.