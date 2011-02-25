У Криму на вихідні оголосили штормове попередження

Кримське управління МНС України оголосило штормове попередження в регіоні на найближчі три дні через можливе погіршення погодних умов.

«25-27 лютого в Криму очікується мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу і заметіль, на дорогах - ожеледиця», - йдеться в прес-релізі відомства, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Пориви вітру досягатимуть 20 метрів за секунду, на узбережжі й в акваторії Чорного та Азовського морів - до 25 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становить від 5 градусів морозу до нуля, вдень - 0-5 градусів тепла.