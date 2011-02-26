Українська медсестра Каддафі збирається повернутися додому

Українка Галина КОЛОТНИЦЬКА, яка працює у лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ медсестрою, планує повернутися додому.

Про це газеті «Сегодня» розповіла її дочка, студентка Тетяна КОЛОТНИЦЬКА, яка живе в Броварах під Києвом. «Мама вчора вийшла на зв'язок, - сказала вона. - Розповіла, що зараз у Тріполі. Там стрілянина, бійки, загалом, усе те, що показують у новинах. Говорила спокійним голосом, просила, аби не хвилювалися, і що скоро буде вдома. Сказала, що, слава Богу, із здоров'ям у неї все гаразд».

На запитання про те, чи чекає Г.КОЛОТНИЦЬКА на зарплату, як десятки інших іноземних медиків, які працюють у Лівії, чи не повертається через якусь іншу причину, її дочка нам відповісти не змогла. Також Т.КОЛОТНИЦЬКА не знає, чи знаходиться її мама зараз поряд з М.КАДДАФІ.

Раніше співрозмовниця видання розповідала, що її мати виїхала до Лівії 9 років тому. Спочатку працювала в госпіталі, а потім пішла на службу до М.КАДДАФІ. «У нього працюють й інші українки медсестрами. Мама одна з них (за деякими даними, у М.КАДДАФІ 4 медсестри-українки). Він чомусь не довіряє цю справу лівійкам», - додала Т.КОЛОТНИЦЬКА.