Міністр вважає недоцільним поновлювати в країні страту
00:14, 02 березня 2011Суспільство
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"Довічне ув’язнення - це не менш жорстко"
Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вважає недоцільним поновлювати в країні покарання у вигляді страти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції в Києві.
«З погляду потерпілого - це правильно. На мій погляд довічне ув’язнення - це не менш жорстке покарання, ніж страта. Крім того, з погляду гуманного суспільства, страта неприйнятна», - сказав А.МОГИЛЬОВ.
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