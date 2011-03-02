Міністр вважає недоцільним поновлювати в країні страту

00:14, 02 березня 2011
Суспільство
2118 0

"Довічне ув’язнення - це не менш жорстко"

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вважає недоцільним поновлювати в країні покарання у вигляді страти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції в Києві.

«З погляду потерпілого - це правильно. На мій погляд довічне ув’язнення - це не менш жорстке покарання, ніж страта. Крім того, з погляду гуманного суспільства, страта неприйнятна», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter