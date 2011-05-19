Будівництво біля метро «Театральна» в Києві все-таки припинять?

Тимчасова комісія з перевірки об’єктів, що будуються в центральній історичній частині Києва на відповідність державним будівельним, санітарним та екологічним нормам, вважає за необхідне зупинити будівництво на вул.Гончара, 17-23 та демонтувати новобудову біля станції метро “Театральна”.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на результати роботи тимчасової комісії, яка завершила свою роботу.

Як зазначається в повідомленні, активну участь у роботі комісії брали представники громадськості від кожного з об’єктів будівництва, які розглядала комісія.

Так, стосовно будівництва торговельно-офісного центру на вул. Богдана Хмельницького, 7 (метро “Театральна”) комісія інформує, що нею виявлені порушення в питаннях надання земельної ділянки Київрадою, а саме: порушення нормативних вимог ДБН 360-92** щодо відстані між існуючими будинком та новобудовою; ДБН В.2.3-7-2003 щодо розташування об’єкту над діючою станцією метрополітену; відсутність належного погодження проекту будівництва з центральним органом охорони культурної спадщини.

Комісія вважає за необхідне вжити заходів для зупинення та демонтажу будівництва ТОЦ на вул. Богдана Хмельницького, 7 з подальшим відновленням скверу з комплексним благоустроєм території коштом забудовника.

Також планується запропонувати забудовнику іншу земельну ділянку для реалізації його проекту.

Розглянувши матеріали будівництва житлового комплексу на вул. Олеся Гончара, 17-23 комісія вважає за доцільне терміново зупинити всі будівельні роботи та перевірити законність і чинність наданих погоджень, а також розглянути питання законності виділення земельної ділянки за вказаною адресою та питання щодо скасування п. 65 рішення Київської міської ради від 15.07.2004 №419/1829 щодо виділення земельної ділянки.

Щодо цього об’єкту комісія також вирішила звернутись до прокуратури м. Києва та Генерального прокурора України з клопотанням зобов’язати державну архітектурно-будівельну інспекцію скасувати дозвіл на проведення будівельних робіт на вул. Олеся Гончара, 17-23.

Комісія вважає за необхідне звернутись до Київської міської ради з клопотанням прискорити прийняття рішення «Про мораторій на проведення будівельних робіт в межах вулиць Ірининська, Рейтарська, О. Гончара, Велика Житомирська, Михайлівська та Михайлівський провулок».

Крім того комісія, вивчивши матеріали щодо будівництва житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом на вул. Пирогова та вул. Богдана Хмельницького, 2/37-Б встановила, що на даний час ТОВ «Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємців» не має правових підстав для використання земельних ділянок загальною площею 0,23 га на вул. Пирогова, 2 та вул. Богдана Хмельницького, 2/37-Б у Шевченківському районі. Згідно з рішенням комісії, подальше будівництво технологічно неможливе та небезпечне в рамках наявного проекту, оскільки пов’язане з реальною загрозою нищівних деформацій та повного знищення найближчого житлового будинку за адресою Пирогова, 2 та прилеглих до нього трьох пам’яток архітектури.

Комісія має намір рекомендувати КМДА внести пропозицію до Київради щодо відміни її рішення від 07.07.2005 року № 609/3185 та від 18.02.2007 року № 122/783.