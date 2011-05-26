Пукачу світить ще 2 місяці за гратами й додаткове розслідування?

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО сподівається, що суд визнає її аргументацію і направить на додаткове розслідування кримінальну справу за обвинуваченням колишнього генерала МВС України Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам перед початком засідання Печерського райсуду Києва з попереднього розгляду справи О.ПУКАЧА, яке відбувається у закритому режимі.

«Ще є два місяці для додаткового розслідування кримінальної справи і, відповідно, утримання ПУКАЧА під вартою, якщо суд визнає мої аргументи про повернення справи на додаткове розслідування», - сказала адвокат.

Водночас, В.ТЕЛИЧЕНКО зауважила, що не знає поки що, чи доставлено О.ПУКАЧА до зали судового засідання, але припустила, що оскільки на минулому судовому засіданні О.ПУКАЧУ було надано можливість завершити ознайомлення з матеріалами справи, «то, сподіваюсь, що суддя потурбувався про його доставку».

Водночас, В.ТЕЛИЧЕНКО зауважила, що Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає обов’язковості доставки обвинуваченого в суд при попередньому розгляді справи.