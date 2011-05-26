Суд заарештував мера кримського селища Леніно

Центральний районний суд Сімферополя сьогодні обрав голові Ленінської селищної ради Криму, підозрюваному в одержанні хабара, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Таким чином суд задовольнив подання прокуратури. За рішенням суду арештовано також посібника мера, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

Голова Ленінської селищної ради і його знайомий були затримані 23 травня. За версією слідства, мер одержав 20 тис. грн. від підприємця за виділення без тендеру складських приміщень в селищі Леніно.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «одержання хабара посадовцем, який займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб».