Кабмін візьме комунальні тарифи до своїх рук

1 червня на розширеному засіданні Кабінету міністрів на виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА буде розглянуто питання упорядкування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, уряд ініціює перегляд не лише тарифів, а й підходів до їхнього формування. Передбачається затвердження єдиного алгоритму розрахунку обгрунтованих тарифів.

На розширене засідання уряду будуть запрошені керівники регіонів, які відповідають за це питання.

“Ймовірно, дехто з них від цього дня стане екс-керівником, адже голова уряду наполягає на персональній відповідальності тих, хто допустив необґрунтоване підвищення тарифів в деяких регіонах, до того ж – в рази”, йдеться у повідомленні.

У Кабміні нагадали, що прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ під час засідання уряду 25 травня дав доручення Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства доповісти про стан справ щодо тарифоутворення, можливості оптимізації таких розрахунків.

Також прем‘єр-міністр доручив міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ внести на розгляд уряду пропозиції щодо юридичного механізму звіту місцевих органів влади і комунальних організацій перед споживачами комунальних послуг, який треба запровадити по всій країні. На переконання голови уряду, після запровадження такої новації «уряд і громадяни матимуть механізм перешкоджання необґрунтованому підвищенню тарифів».