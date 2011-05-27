В Американській торговельній палаті - презентація Харківщини

В Американській торговельній палаті в Україні проходить презентація Харківської області.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, звертаючись до представників Американської торгівельної палати в Україні, губернатор Михайло ДОБКІН, який очолює делегацію Харківщини на цьому заході, заявив про готовність керівництва облдержадміністрації «надати інвесторам такі умови, щоб вони із задоволенням прийшли до нас».

«У понеділок в Харкові відкриється перший в Україні Єдиний дозвільний центр, де без контакту з чиновником у режимі он-лайн через інтернет підприємець зможе отримати будь-які дозвільні документи», - повідомив М.ДОБКІН.

«Це було доручення Президента України, - додав він, - і ми першими його виконали. Нам цікава думка закордонних експертів, які зустрічалися з такою роботою. Я із задоволенням запрошую всіх зацікавлених осіб у понеділок на відкриття цього центру».

При цьому керівник області додав, що саме в цей час із Сінгапуру повернеться перша делегація чиновників Харківської області, які проходили там навчання.

Президент Американської Торговельної палати в Україні Хорхе ЗУКОСКИ запевнив у зацікавленості інвесторів у такій роботі, тому що подібні дозвільні центри роблять зручною співпрацю для обох сторін. Також він позитивно оцінив ініціативу Харківської області з навчання чиновників за кордоном: «Це дуже хороша перспектива для підвищення професійного рівня чиновників», - сказав він.

До складу делегації Харківської області, яка перебуває в Києві, входять заступник голови облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, керівники провідних підприємств, організацій, вищих навчальних закладів Харківської області.

За даними прес-служби, програма заходу в Києві передбачає проведення двох частин презентації. Перша: Харківська область - територія успішного бізнесу (презентація провідних підприємств, організацій, вищих навчальних закладів Харківської області). Друга: проекти розвитку регіону (презентація інвестиційних проектів Харківської області).

Довідка УНІАН. Американська торгівельна палата в Україні (Палата) є однією з найактивніших та найвпливовіших громадських бізнесових асоціацій в Україні. Одним з головних завдань асоціації є представництво інтересів іноземних інвесторів, які працюють в Україні, а також сприяння появі нових інвесторів на цьому ринку. Серед членів Американської торгівельної палати є компанії з Північної Америки, Європи, Азії, Російської Федерації, України тощо, які є лідерами у відповідних сферах діяльності.