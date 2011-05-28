Не буде доказів отруєння Ющенка - не буде справи

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА не виключає, що справа екс-президента України Віктор ЮЩЕНКА може бути зупинена, якщо не буде доказів цього отруєння.

Про це він заявив в ефірі "Великої політики з Євгенієм Кисельовим".

"Дуже непроста ця кримінальна справа. Найбільша проблема, що ЮЩЕНКО не йде на контакт зі слідством в даний час. І це триває вже півроку", - сказав В.ПШОНКА.

Він зауважив, що необхідно зробити ряд слідчих дій з його участю, включаючи і епізод здачі крові. "Але він відмовляється це робити", - сказав Гепрокурор.

В.ПШОНКА зауважив, що ГПУ працює в тому напрямку, аби "ЮЩЕНКО був добросовісним потерпілим". "Тому, якщо немає доказів отруєння, може бути на цій стадії кримінальна справа зупинена", - додав він.