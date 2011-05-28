Рівненська облрада уклала угоду з польським сеймиком

Рівненська обласна рада і сеймик Варміно-Мазурського воєводства Польщі уклали угоду про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду було підписано у Рівному під час візиту польської делегації на чолі з віце-маршалеком сеймику Урсулою ПАСЛАВСЬКОЮ.

Документом передбачено, що делегація депутатів місцевих рад Рівненщини восени відвідає партнерське Варміно-Мазурське воєводство Польщі для ознайомлення з досвідом польських колег у використанні кошти Євросоюзу для вирішення проблем регіонів.

Угодою також передбачено обмін делегаціями науковців, студентів, митців, екологів.

У рамках офіційного візиту польської делегації на Рівненщину також відбулося спільне засідання постійних комісій Рівненської облради - з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції та з питань науки, освіти, культури і духовності, а також комісій міжнародної співпраці та з питань національних і етнічних меншин сеймику Варміно-Мазурського воєводства.