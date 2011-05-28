Черкаська та Свердловська області уклали угоду про співпрацю

Черкаська та Свердловська область Російської Федерації уклали угоду про співпрацю.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, угоду було підписано під час Другого економічного форуму регіонів України та Уральського федерального округу Російської Федерації, який проходив протягом 24-25 травня у Києві.

Угода між Черкаською областю та урядом Свердловської області Росії передбачає торговельно-економічне, науково-технічне та гуманітарне співробітництво.

На міжнародному заході делегація Черкаської області презентувала різноманітні інвестиційні стратегічні проекти в галузі промисловості, інноваційних технологій та культурних зв`язків. Торік подібний економічний форум приймала російська сторона, саме тоді й було досягнуто певних домовленостей, які у Києві були підкріпленні підписами.