У день останнього дзвінка потонули троє школярів
01:40, 28 травня 2011Суспільство
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Трагедія на Харківщині
27 травня в день Останнього дзвоника, у Харківській області потонули троє школярів.
Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління освіти і науки.
«Трагічно і безглуздо обірвалося життя третьокласника з Великобурлуцького району та двох школярів з Харкова - восьми- та дев`ятикласника», - йдеться у повідомленні.
В даний час правоохоронні органи встановлюють причини та обставини загибелі дітей.
Як повідомляв УНІАН, у Харківській області з початку року у водоймах потонуло 17 осіб, у тому числі двоє дітей.
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