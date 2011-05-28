П'ять модернізованих в Україні Ан-32 відправлені до Індії

Перші п`ять легких військово-транспортних літаків Ан-32 ВПС Індії, на яких виконані роботи з ремонту і модернізації, відправлені до Індії, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу держпідприємства "Антонов".

Нова модифікація Ан-32 одержала позначення An-32RE (reequipped). На модернізованих машинах встановлене сучасне устаткування попередження зіткнення літаків в повітрі, раннього попередження зіткнення із землею, система супутникової навігації, літакові далекоміри, модернізовані радіовисотоміри, новий радіолокатор з двома багатофункціональними індикаторами, нове кисневе устаткування, покращені крісла екіпажк. Вантажопідйомність літака збільшена до 7,5 т.

Роботи виконувалися на держпідприємстві "Завод №410 цивільної авіації" за участю розробника і більш як 20 інших підприємств з України, Росії, Швейцарії і США.

Ан-32 розроблений в КБ Антонова на замовлення індійських ВПС. Постачання Ан-32 до Індії почалися 1984 року. 15 червня 2009 року між Україною і Індією був підписаний договір на виконання ремонту і модернізації 105 Ан-32 ВПС Індії. Головним його виконавцем з українського боку визначене ДП держкомпанії "Укрспецекспорт" - Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт". Співвиконавцями контракту є "Антонов", "Завод №410 ЦА", ВАТ "Мотор Січ".

Згідно з контрактом, 40 літаків будуть модернізовано в Україні, 65 - на авіазаводі ВПС BRD-1 в Канпурі (Індія). Перші п`ять Ан-32, які зараз передані замовникові, прилетіли до Києва для модернізації в березні минулого року.