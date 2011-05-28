Маршрутка врізалася у тролейбус: постраждали троє пасажирів
13:56, 28 травня 2011Суспільство
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ДТП у Черкасах
У Черкасах маршрутний автобус врізався в тролейбус.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ в Черкаській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 травня по вул. Дахнівській.
Водій маршрутного мікроавтобуса "Мерседес-Бенц 308D", не вибравши безпечної швидкості та дистанції, скоїв наїзд на тролейбус, який зупинився попереду.
Внаслідок ДТП трьох пасажирів мікроавтобуса з численними травмами госпіталізовано до міської лікарні №3.
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