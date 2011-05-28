Фермеру, який погрожував самоспаленням, повернули землю

Договір оренди землі з черкаським фермером Олександром БІРЮКОМ, який 27 травня у селищі Драбів погрожував себе спалити, вже продовжено на наступний рік.

Зокрема, як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Черкаської обласної організації Партії регіонів Тетяна ОЧЕРЕТЯНА, 27 травня Драбівська райдержадміністрація продовжила на наступний рік договір оренди земель фермеру О.БІРЮКУ.

В той же час черкаський фермер О.БІРЮК взяв на себе зобов’язання дотримуватися рекомендованої сівозміни, вносити необхідну кількість мінеральних та органічних добрив у орендовані землі та виконувати вказівки комісії Драбівської райдержадміністрації з розгляду матеріалів з надання у користування, передачу в оренду та у власність земельних ділянок.

Як повідомляє офіційний сайт Черкаської обласної держадміністрації, губернатор області Сергій ТУЛУБ 30 травня особисто зустрінеться з фермером О.БІРЮКОМ у його господарстві в селі Митлашівка Драбівського району Черкаської області.

Крім того, як йдеться у заяві Черкаської ОДА з приводу конфлікту з О.БІРЮКОМ, опозиція безпідставно намагається політизувати звичайний майновий конфлікт, який виник винятково через безвідповідальність орендаря землі.

За даними авторів заяви, керівництво Драбівського району Черкаської області не розривало договору оренди з фермером О.БІРЮКОМ. Як повідомив заступник голови Черкаської облдержадміністрації Василь КОРНІЄНКО, в 2005 році О.БІРЮК зареєструвався як фермер, отримавши з земель запасу сільської ради 95,8 га землі в с. Митлашівка Драбівського району Черкащини.

Через нераціональне використання землі та порушення вимог оптимального співвідношення культур у сівозміні О.БІРЮК неодноразово запрошувався на засідання комісії райдержадміністрації з розгляду матеріалів з надання у користування, передачу в оренду та у власність земельних ділянок. На зауваження щодо неефективності використання землі О.БІРЮК не реагував. Тому, як вимагає законодавство, до завершення терміну дії договору оренди районна державна адміністрація письмово повідомила О.БІРЮКА про те, що вона не має наміру продовжувати з ним дію договору оренди на землю, підкреслюється в заяві.

13 лютого 2011 року завершився термін дії договору. Тож на черговому засіданні комісії у січні О.БІРЮКА було ще раз попереджено про непродовження з ним договору оренди. Проте відповідно до розпорядження голови Черкаської облдержадміністрації, остаточне рішення приймає лише обласна комісія, якою це питання ще не було розглянуте, поінформували в ОДА.

Враховуючи обставини, які склалися, комісія райдержадміністрації як виняток дозволила О.БІРЮКУ використовувати цю ділянку ще рік, зобов’язавши його за цей час усунути вказані недоліки, наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, зранку 27 травня до Драбівської райдержадміністрації на завантаженій каністрами з бензином вантажівці під’їхав фермер О.БІРЮК. Він пообіцяв себе спалити, якщо райдержадміністрація не продовжить йому термін оренди на землю.