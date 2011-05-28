Одеського підприємця засудили до 5 років

Іллічівський міський суд Одеської області ухвалив позбавити волі терміном на 5 років місцевого підприємця, який протягом тривалого періоду подавав недостовірні відомості про доходи, внаслідок чого завдав збитків державному бюджету в розмірі 48 млн. грн..

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в області, слідством встановлено, що директор підприємства навмисне занизив на 3 млн. грн. обсяги податкових зобов’язань з ПДВ.

Крім того, у судовому процесі підтвердилися факти укладання ним фіктивних угод з підприємствами-партнерами, згідно з якими товарно-матеріальні цінності докуповувалися без оформлення податкових накладних, а ПДВ від їхньої вартості в обсязі 45 млн. грн. протиправно заносилися до податкового кредиту.

Вироком суду зловмисника визнано винним у скоєні злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Крім позбавлення волі, суд постановив утримати з керівника підприємства 48 млн. грн. допущеної заборгованості в дохід держави.