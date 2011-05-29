СБУ і митниця вилучила у жителя Криму старовинні книги

Кримські співробітники Служби безпеки України і митниці виявили і вилучили у жителя Криму книги середини XIX - початку XX століття і предмети вжитку - керамічну посудину, орнаментну тканину, пічний кахель і старовинну скриню, які він мав намір вивезти з України до ПАР.

47-річний кримчанин упакував вантаж у картонні коробки так, щоб вони під час митного огляду не привертали до себе підвищеної уваги, але конспірація не допомогла, повідомив прес-центр головного управління СБУ в Криму.

Згідно з попереднім експертним висновком співробітників «Центрального музею Тавриди», вилучені предмети представляють історичну і культурну цінність.

СБУ порушила кримінальну справу за фактом замаху на незаконне переміщення через державний кордон України цінностей. Якщо провину кримчанина буде доведено, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі з конфіскацією контрабанди.