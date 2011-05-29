Завтра в Україні - спека

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у Криму, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, на півдні міцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі Криму до 19°, вдень 25-30°, у Криму 21-26°; у гірських районах вночі 6-11°, вдень 16-21°.

У Київській області у понеділок опади не очікуються. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 16-21°, у Дніпрі біля Києва 19°.