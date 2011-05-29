В Івано-Франківську відсвяткували День Героїв

Сьогодні в Івано-Франківську на Вічевому майдані відбулося урочисте віче з нагоди святкування Дня Героїв.

Як передає кореспондент УНІАН, на будівлі облдержадміністрації та міської ради вивішені державні прапори, прапорами прикрашені і площі обласного центру.

На віче прийшли колоною ветерани ОУН-УПА, пластуни, керівники обласної ради та облдержадміністрації, Івано-Франківського міськвиконкому, молодь і громадськість.

На трибуні військовослужбовці тримали державний прапор, а ветерани УПА - великий портрет провідника ОУН Степана Бандери.

На віче виступили голова Івано-Франківської обласної ради Олександр СИЧ, заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Роман СТРУТИНСЬКИЙ, заступник міського голови Івано-Франківська Михайло ВЕРЕС, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, народний депутат від НУ-НС Зіновій ШКУТЯК, голова Івано-Франківської облорганізації Конгресу українських націоналістів Богдан БОРОВИЧ та інші.

Як наголосив О.СИЧ, нинішнє свято «має не тільки ноту слави і гордості, а й ноту суму за тими героями, які загинули за незалежність Української держави».

За його словами, сьогоднішня центральна влада «зачищає все українське», іде «кірілізація українського національного простору» та «наступ на українство у всіх сферах».

Він закликав учасників віча створити «український захисний наступ на тоталітаризм, який діє в Україні».

Заступник голови облдержадміністрації Р.СТРУТИНСЬКИЙ назвав нинішнє свято таким, яке має “особливу вагу не лише для галичан, а для всіх українців”, адже “нині вшановуємо усіх тих, хто виборював у різні часи Українську державу”.

Він закликав присутніх виконати заповіт цих героїв: «збудувати міцну і заможну Україну».

Після віча його учасники пройшли до Меморіального скверу на вул. Степана Бандери, де за героями, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, священники відслужили панахиду.

У Народному домі «Просвіта» відбувся святковий концерт з нагоди 68-ї річниці створення Української дивізії «Галичина» та 67-ї річниці бою під Бродами.

Як повідомляв УНІАН, голова Івано-Франківської облради О.СИЧ підписав розпорядження про відзначення в області Дня Героїв 29 травня.