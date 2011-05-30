Кількість отруєних огірками наближається до тисячі
Бактерія поводиться нетипово
На півночі Німеччини кількість хворих, вражених небезпечним вірусом кишкової інфекції “ентерогеморрагічна ескерикія колі" (ЕГЕК) наближається до тисячі. Особливо потерпають міста на півночі ФРН, у першу чергу - Гамбург.
Як передає Німецька хвиля, лише за добу було зареєстровано 60 нових випадків так званого гемолітико-уремічного синдрому, що викликається цим небезпечним патогеном.
Ця інфекція спричиняє важку форму діареї, викликає сильні болі, а також впливає на шар епітелію всередині кровоносних судин, що може призвести до гострої ниркової недостатності".
За даними німецьких вчених, вірус, очевидно, походить з Іспанії. Лікарі радять не вживати салат, огірки та помідори.
Експертів непокоять кілька факторів: і те, що інфекція поширюється надзвичайно швидко, і те, що віковий та статевий склад хворих нетиповий для даної хвороби, і особлива агресивність даного штаму бактерії.
Загалом “ентерогеморрагічна ескерикія колі", яку часто називають просто кишковою паличкою, зазвичай міститься у кишковику більшості теплокровних тварин, у тому числі - свійської худоби та людини. У більшості випадків ця бактерія не лише безпечна, а й виконує важливі функції. Зокрема, в організмі людини, вона синтезує вітамін К. Однак час від часу в результаті мутацій, а також у результаті так званого горизонтального перенесення генів (тобто обміну генів з мікроорганізмами інших видів), серед безпечних штамів ескерикії можуть сформуватися штами, що є небезпечними для людини.
Інфекція може передаватися і через сирі м’ясні та молочні продукти, через заражені овочі та фрукти, а також безпосередньо від людини до людини. Однак якщо дотримуватися правил гігієни, хвороби можна уникнути, зауважують медики.