Кількість отруєних огірками наближається до тисячі

На півночі Німеччини кількість хворих, вражених небезпечним вірусом кишкової інфекції “ентерогеморрагічна ескерикія колі" (ЕГЕК) наближається до тисячі. Особливо потерпають міста на півночі ФРН, у першу чергу - Гамбург.

Як передає Німецька хвиля, лише за добу було зареєстровано 60 нових випадків так званого гемолітико-уремічного синдрому, що викликається цим небезпечним патогеном.

Ця інфекція спричиняє важку форму діареї, викликає сильні болі, а також впливає на шар епітелію всередині кровоносних судин, що може призвести до гострої ниркової недостатності".

За даними німецьких вчених, вірус, очевидно, походить з Іспанії. Лікарі радять не вживати салат, огірки та помідори.

Експертів непокоять кілька факторів: і те, що інфекція поширюється надзвичайно швидко, і те, що віковий та статевий склад хворих нетиповий для даної хвороби, і особлива агресивність даного штаму бактерії.

Загалом “ентерогеморрагічна ескерикія колі", яку часто називають просто кишковою паличкою, зазвичай міститься у кишковику більшості теплокровних тварин, у тому числі - свійської худоби та людини. У більшості випадків ця бактерія не лише безпечна, а й виконує важливі функції. Зокрема, в організмі людини, вона синтезує вітамін К. Однак час від часу в результаті мутацій, а також у результаті так званого горизонтального перенесення генів (тобто обміну генів з мікроорганізмами інших видів), серед безпечних штамів ескерикії можуть сформуватися штами, що є небезпечними для людини.

Інфекція може передаватися і через сирі м’ясні та молочні продукти, через заражені овочі та фрукти, а також безпосередньо від людини до людини. Однак якщо дотримуватися правил гігієни, хвороби можна уникнути, зауважують медики.