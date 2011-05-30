Парк у Жовкві визнано пам’яткою мистецтва

Сесія міськради ухвалила визнати парк міста Жовкви пам’яткою садово-паркового мистецтва „Замковий парк XVII ст. у м. Жовква”. Таке рішення прийнято за ініціативи Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області.

Оголошення парку, як визначного та цінного зразка паркового будівництва, парком-пам’яткою є необхідним для його охорони, збереження та відтворення, повідомили ZAXID.NET у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів.

Жовківський парк - зразок паркового будівництва XVII ст. на території України, має високу історичну, наукову та природоохоронну цінність. На території парку збереглося понад 70 видів цінних дерев. Після його реконструкції та відтворення історичної елементної і видової повноти, парк прикрасять близько 400 видів дерев, в тому числі екзотичних.