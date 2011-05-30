Троє юнаків викрадали авто, бо «лінь було ходити пішки»

У Харкові правоохоронці затримали групу осіб, які викрадали автомобілі та мопеди заради розваги.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, до складу злочинної групи входило троє юнаків, двоє з яких – раніше судимі.

Затримані пояснили, що викрадали транспортні засоби виключно для того, щоб покататися, «коли лінь було ходити містом пішки».

Наразі порушено кримінальну справу за ч.2 статті 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортними засобами за попередньою змовою групою осіб). Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Встановлена причетність затриманих до 10 угонів. Триває слідство.