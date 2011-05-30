Донецька прокуратура відремонтує туалети за чверть мільйона

Прокуратура Донецької області витратить майже 1,5 мільйон бюджетних коштів на ремонт своїх приміщень.

Про це повідомляє портал державних закупівель.

Так, послуги з поточного ремонту системи каналізації та 10 кімнат особливої гігієни обійдуться бюджету у 255 367.2 грн.

Послуги з поточного ремонту фасаду, покрівлі та даху адміністративного будинку за адресою: вул.Генерала Антонова, 2, м.Донецьк обійдуться у 579 104 грн.

А послуги з поточного ремонту внутрішнього електропостачання та освітлення 3, 4, 8, 9 поверхів адміністративного будинку за адресою вулиця Челюскінців, 167-а, м.Донецьк коштуватимуть 765 019.2 грн.

Всі три угоди укладені з компанією ТОВ "ДОНСТРОЙ".

Українська правда