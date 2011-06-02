Гузар: УПЦ МП має відповісти за Десятинну церкву

Колишній Предстоятель Української греко-католицької церкви, Блаженніший Любомир ГУЗАР вважає, що Українська православна церква Московського Патріархату повинна надати офіційне пояснення того, що відбувається навколо Десятинної церкви у Києві.

Про це Л.ГУЗАР заявив сьогодні під час презентації своєї нової аудіокниги «Суспільство і влада», відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи вважає він, що Митрополія УПЦ МП має висловити свою позицію у відповідь на закиди, що саме ця церква має намір будувати храм на залишках фундаменту Десятинної церкви.

«Часом бувають події дуже локальні, й митрополія справді може бути непоінформована. У даному випадку йдеться про церкву великого масштабу – Десятинну церкву, а не якусь парохіальну церкву в забитому гірському селі», – зауважив колишній глава УГКЦ.

На його думку, у цьому питанні патріархат має діяти і відповідати рішуче й чітко. «Не задля нашої якоїсь цікавості, а просто тому, що хтось мусить відповідати. І казати, що ми за це не відповідаємо чи не знаємо, що діється, це – відмова від відповідальності. А це дуже негативно відбивається на церкві. Церква будь-яка: УПЦ чи інша у світі, яка відмовляється від відповідальності, втрачає довіру. Церква повинна зберігати довіру», – сказав Л.ГУЗАР.

Він нагадав, що священики не повинні вдавати з себе ангелів, а мають відповідати за свої вчинки. «Ні, бо ми є люди. І всі люди роблять помилки. І не треба цього заперечувати, вдавати, що цілком непричетні до цього», – підкреслив колишній глава УГКЦ.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня близько 23:00 до фундаменту Десятинної церкви у Києві під’їхали 6 вантажівок із будівельними вагончиками, потім почалося їхнє вивантаження. Люди, які приїхали на вантажівках відмовилися показувати документи і проігнорували заборону міліції на роботу крану. Священик, який вийшов до очевидців із дерев’яного храму (УПЦ МП), який знаходиться поруч, повідомив, що вагончики необхідні для початку будівництва Десятинної церкви. Вдень 26 травня головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК заявив, що будівельні вагончики необхідні для археологів, а про забудову фундаменту Десятинної не йдеться зовсім.

Українська народна партія стверджує, що саме УПЦ Московського патріархату розпочало будівництво на залишках Десятинної церкви.

Прес-секретар предстоятеля УПЦ МП Георгій КОВАЛЕНКО сказав кореспонденту УНІАН, що церква не знає про події, що відбуваються біля Десятинної церкви.