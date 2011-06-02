Град пройшов над Сімферополем як бомбардувальник

Град і злива, що пройшли учора в Сімферополі, завдали місту понад 3 млн грн збитків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськради, уточнивши, що такі дані - попередні.

Градини, діаметром до 6 сантиметрів, 1 червня пошкодили 177 будинків із м`якою покрівлею і 114 - із шиферним дахом.

Через руйнування градом покрівлі будинків були залиті 119 квартир, архів у пологовому будинку № 2, підтоплена будівля Литовського консульства.

Також сталося затікання покрівлі у 2-й дитячій, 2-й і 3-й міських поліклініках, 6-й міській лікарні швидкої допомоги та дитячій стаціонарній лікарні, розбитий шифер на покрівлі гуртожитку медпрацівників.

За попередніми підрахунками, у будинках міста розбито близько 240 квадратних метрів скла.

Міськрада створила спецкомісію, яка займається ліквідацією наслідків стихії і уточненням розмірів збитків.