СБУ відвернула продаж туберкульозного санаторію

Співробітники Служби безпеки України в Ялті попередили спробу незаконного відчуження земель у державного підприємства «Спеціалізований санаторій «Юність», що належить Міністерству охорони здоров`я країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі кримського управління СБУ.

За даними спецслужби, Симеїзська сільська рада дала дозвіл на вилучення у санаторію майже двох гектарів землі і здачу їх в оренду іноземній фірмі на 49 років.

«Це могло поставити під загрозу існування самого санаторію, оскільки для здійснення діяльності з лікування дітей, хворих на туберкульоз, необхідна мінімальна територія, обумовлена законодавством. Втративши частину території, лікувальний заклад не міг би здійснювати свої прямі функції з лікування хворих дітей. Крім того, земельні наділи є основними засобами бюджетних організацій, які не підлягають списанню з балансу», - йдеться в прес-релізі СБУ.

Спецслужба вжила превентивні заходи, спрямовані на запобігання протизаконному відчуженню земель санаторію, що виключають можливість оформлення фірмою-орендоотримувачем правовстановлюючих документів на земельну ділянку санаторію. «Таким чином, попереджено нанесення збитків державі на суму в 10 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом проводяться оперативно-слідчі заходи.