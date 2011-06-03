На території колишніх артскладів виявлено старі снаряди
01:55, 03 червня 2011Суспільство
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Повідомлення з Кременчука
У Кременчуці Полтавської області на території колишніх артскладів за останній тиждень виявлено 60 артилерійських снарядів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Полтавській області, 1 червня фахівці МНС знайшли 27 снарядів калібру 76 мм.
Небезпечні знахідки були виявлені після контрольного обстеження території піротехнічною групою. Всі снаряди - часів Другої світової війни. Вони були знищені.
31 травня піротехніки знищили 33 снаряди.
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