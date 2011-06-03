Чим масовіше тестування - тим більше спостерігачів

Громадянська мережа ОПОРА розпочинає кампанію громадського моніторингу за зовнішнім незалежним оцінюванням 2011 року.

Як повідомили УНІАН в організації, ОПОРА вже зареєструвала 463 спостерігачів у відповідних регіональних центрах оцінювання якості освіти.

Покриття пунктів тестування коливається від 25% до 75%, що залежить від популярності предмету серед абітурієнтів. Найбільш масові тестування будуть під більш пильним моніторингом. Кожен зі спостерігачів щоразу надсилатиме звіти про належне дотримання процедур у пунктах, можливі порушення і позаштатні ситуації. Крім того, представник організації працюватиме в апеляційній комісії Українського центру оцінювання якості освіти.

Крім моніторингу ЗНО та вступної кампанії, ОПОРА планує надавати безкоштовні юридичні консультації. Зателефонувавши на гарячу лінію організації за номером (044)225-32-81, можна отримати кваліфіковану допомогу чи повідомити про порушення.

На базі сайту Громадянської мережі буде створено електронну мапу порушень під час ЗНО.

Учора почалось і сьогодні продовжиться тестування з української мови і літератури.