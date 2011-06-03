Клюєв: програма готова, я бачив сигнальний варіант

Уряд розраховує, що Державна програма соціально-економічного розвитку України на 2012 рік буде ухвалена до кінця 8-ї сесії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

«Програма фактично вже готова, я сьогодні бачив сигнальний варіант», - наголосив він.

А.КЛЮЄВ також повідомив, що протягом двох тижнів проект програми буде винесений на розгляд уряду, а після обговорення та доопрацювання - направлений до Верховної Ради.

«Ми хочемо, щоб парламент, я сподіваюся, нас підтримають народні депутати, до кінця сесії ухвалив цей документ», - підкреслив А.КЛЮЄВ.