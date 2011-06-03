У США помер "Доктор Смерть"

У США помер патологоанатом Джек Кеворкян, відомий під прізвиськом "Доктор Смерть", повідомляє Бі-бі-сі. У 90-ті роки, підтримуючи ідею евтаназії тяжкохворих пацієнтів, він допоміг піти з життя більш, ніж ста невиліковно хворим. Після звинувачення у вбивстві, Кеворкян провів у в`язниці вісім років, і був відпущений на свободу в 2007-му.

83-річний Кеворкян помер у лікарні в штаті Мічіган.