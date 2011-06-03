Україна і Росія разом освоюють Антарктиду

Україна та Росія мають намір підписати Меморандум про співробітництво у сфері досліджень в Антарктиці.

Як повідомляє прес-служба Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, проект Меморандуму було представлено сьогодні у Києві під час сьомого засідання Підкомісії з питань науково-технічного співробітництва Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-Української Міждержавної комісії.

Зазначалося, що співробітництво української та російської сторони дотепер активно розвивалося на рівні антарктичних станцій двох країн. Його підсумком стало отримання унікальних науково-технічних результатів. Отже, сьогодні актуальним завданням є виведення українсько-російського антарктичного співробітництва на міждержавний рівень.

Проект двостороннього міжвідомчого меморандуму про взаємопорозуміння та співробітництво в Антарктиці представила українська сторона. Згідно з цим документом, пріоритетними напрямками визнані створення єдиної мережі спостереження, проведення спільних експедицій, у тому числі – морських, обмін вченими, виконання спільних логістичних операцій. Було прийнято рішення провести експертизу проекту Меморандуму та підписати його у жовтні під час чергового засідання Підкомісії.